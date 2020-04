LO om iskanten: – Eit realt forsøk

innenriks

– Dette er eit realt forsøk på å få til eit kompromiss, som balanserer omsynet til både miljø og til næringsverksemd som vil gi viktige arbeidsplassar i Noreg, seier Gabrielsen i ei pressemelding.

Regjeringa la fredag fram forslaget til forvaltningsplan, der mellom anna grensa for den omdiskuterte iskanten – som mellom anna regulerer kor langt nord det kan drivast oljeverksemd – blir flytta frå 30 til 15 prosent isfrekvens i april.

I praksis blir iskanten liggjande omtrent som i dag fordi isen har trekt seg nordover som følgje av klimaendringane.

Gabrielsen minner om at forvaltningsplanen ikkje er ein verneplan, men ein plan som set rammene for all næringsverksemd, ikkje berre petroleumsverksemd, der formålet er å leggje til rette for verdiskaping gjennom berekraftig bruk av ressursar.

– Det er viktig å halde fast ved formålet, understrekar han.

(©NPK)