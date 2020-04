innenriks

Det viser tal frå Medietilsynet, som har samla inn opplysningar om den driftsøkonomiske situasjonen i medieverksemdene i etterkant av tiltaka som vart innførte i midten av mars.

– Dei medieverksemdene som har annonsar som viktigaste inntektskjelde, taper naturleg nok mest, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet anslår at inntektssvikta for medieverksemdene totalt ser ut til å bli på rundt 930 millionar kroner i perioden mars–mai i år, målt mot same periode i 2019.

