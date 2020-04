Mærsk Drilling seier opp 100 tilsette

innenriks

Torsdag vart tilsette i selskapet varsla om at det blir oppseiingar på grunn av mindre aktivitet og investeringar som følgje av oljeprisfallet, melder Stavanger Aftenblad/E24.

Mellom anna har kontrakten til riggen Maersk Reacher, som har vore hotell for Aker BP på Valhall, vorte sagd opp.

Fredag vil tilsette bli kontakta for oppseiingsmøte. I nedbemanningsprosessen vil ansiennitetsprinsippet bli følgt, opplyser Frode Larsen, som er leiar i Industri Energi-klubben Mærsk Ansattes Forening.

Opphavleg skulle fleire få melding om at dei mistar jobben, men fagforeininga og bedrifta har vorte samde om at rundt 50 personar skal permitterast i staden for å bli oppsagde, ifølgje avisa.

