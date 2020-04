Redusert utbytte i Equinor gir milliardsmell for staten

innenriks

Olje- og energiselskapet varsla torsdag at utbyttet for første kvartal vart sette til 9 cent per aksje, ein reduksjon på 67 prosent frå førre kvartal.

Staten eig to tredelar av Equinor og ville fått 6,4 milliardar kroner av det samla utbyttet på om lag 9,6 milliardar i kvartalet, skriv E24.

Etter reduksjonen i utbyttet sit staten igjen med 2,1 milliardar kroner, eit tap på over 4 milliardar.

– Det er nok ikkje det at dei mistar utbyttet frå Equinor som held politikarane vakne om natta no. Dei har nok tvert imot eit ønske om at mindre pengar skal gå til utbytte og meir til investeringar, seier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB til E24.

– Det er i denne samanhengen små tal. Men det seier jo òg litt om den situasjonen vi er i no.

Oversikta til finansdepartementet viser at regjeringa i år bruker 200 milliardar meir enn planlagt på grunn av dei økonomiske tiltaka etter koronautbrotet.

(©NPK)