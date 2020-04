Regjeringa legg fram sin plan for iskanten

innenriks

Den politisk betente saka handlar i praksis om kor langt nord det kan opnast for boring etter olje og gass. Iskant-avgjerda kjem som ein del av ei stortingsmelding om forvaltningsplanar for dei norske havområda som blir lagd fram i statsråd fredag.

Statsminister Erna Solberg, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, olje- og energiminister Tina Bru og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har varsla ein pressekonferanse klokka 12 der dei skal presentere planane.

Torsdag melde både Dagens Næringsliv og TV 2 at regjeringa har bestemd seg for å flytte iskanten sørover i den nye forvaltningsplanen for Barentshavet som blir lagd fram fredag. Iskanten skal frå no av definerast som området der det er 15 prosent sjanse for sjøis i april, seier kjelder til dei to media.

Det vil i praksis seie at Barentshavet nord ikkje blir opna for oljeverksemd. Vedtaket inneber eit kompromiss mellom det faglege rådet frå Havforskingsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet.

