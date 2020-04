innenriks

Professor Stener Kvinnsland skal leie arbeidet, skriv Aftenposten.

Kommisjonen, som skal granske arbeidet både på nasjonalt og kommunalt nivå, skal levere arbeidet sitt innan utgangen av mars 2021.

– Vi har innført svært inngripande tiltak for å slå ned smittespreiinga i Noreg. Sjølv om vi framleis er i ein fase med høg aktivitet for å kjempe mot pandemien, meiner vi det er viktig å setje i gang ei evaluering slik at vi kan lære for framtida, seier statsminister Erna Solberg (H).