Regjeringa påskundar utbetaling av tilskot frå Norsk Tipping

innenriks

Samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar som ikkje er tilknytte Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), får fordelt 18 prosent av spelemidlane.

For å avhjelpe konsekvensane av koronakrisa og betre likviditeten i desse organisasjonane har regjeringa tillate at desse midlane kan utbetalast føreåt i mai.

– Vi har sørgt for ei rask forskriftsendring no, for å betre likviditeten i organisasjonane. Samtidig jobbar vi vidare med tiltak for sektoren, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

(©NPK)