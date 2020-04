Regjeringa vil ha iskanten i området med 15 prosent isfrekvens

innenriks

– Med ei grense ved 15 prosent isfrekvens tek vi betre vare på miljøet og reduserer risikoen for å skade sårbar natur, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

På grunn av trua sjøfugl vil òg regjeringa gjere det ulovleg å leite etter olje i området rundt kystsona i Troms og Finnmark, frå 65 til 105 kilometer ut frå kysten, i hekketida.

Den politisk betente saka handlar i praksis om kor langt nord det kan opnast for boring etter olje og gass.

Sårbart område

På ein pressekonferanse der regjeringa la fram nye forvaltningsplanar for havområda, understreka klima- og miljøministeren at i Barentshavet har klimaendringane gitt seg utslag i ein langtidstrend med høgare havtemperaturar, minkande isdekke og store økologiske endringar, særleg i dei nordlegaste delane.

Han sa vidare at klimaendringane gjer at iskantsona og artane som finst der, blir meir sårbare for ytre påverknad som til dømes oljeutslepp.

– Lenger sør

Dei faglege råda har vore delte. Oljedirektoratet kjempa for ei grense der det er 30 prosent sannsyn for at det kjem is. Miljøekspertane i utvalet har tilrådd å leggje iskanten der det er 0,5 prosent sjanse for is.

– Når vi får ulike råd, må vi som politikarar ta val. Etter ei samla vurdering har regjeringa valt å setje grensa for iskantsona som særleg verdifullt område og for petroleumsverksemd ved 15 prosent isfrekvens, sa Rotevatn.

– Grensa ved 15 prosent isfrekvens går lenger sør enn den grensa som låg i iskantmeldinga i 2015, og den er i større grad ei føre-var-tilnærming for å ta vare på miljøverdiane, heldt han fram.

