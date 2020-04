Solberg forstår koronafrustrasjonen til ungdommen

innenriks

Landet byrjar sakte, men sikkert å losne grepet etter at Noreg nærast stengde i midten av mars. No som vi ser resultat av grepet til styresmaktene, minner statsministeren om at det er viktig at vi held fram med å følgje råda som blir gitt.

– Det er viktig at vi held fast på dette. For det skal ikkje så mykje til før vi får ein auke i smitten, og at vi igjen må byrje å ta ned aktivitet igjen, sa statsministeren på den daglege oppdateringa om koronasituasjonen fredag.

På spørsmål frå Aftenposten innrømde ho at det er krevjande å kommunisere ut til folket at vi byrjar å få kontroll – men at vi samtidig ikkje må senke skuldrene. Denne veka opna barnehagane, og frå måndag opnar barneskular, frisørar og andre tenester folk har sakna.

– Når vi sender dei signala, kan det hendet at ein del menneske senkar skuldrene og tenkjer at det no er så lite smitte at vi kan røre oss meir ut. Så ser vi at parkane blir litt fullare, og at folk kanskje blir litt meir bedugga i parkane. Då veit vi at det er litt vanskelegare å halde avstand, sa Solberg.

Ho fortalde at ho har stor forståing for at trongen til å gjere noko anna blir større jo lengre tid det går med koronatiltak – og at det kanskje ikkje lengjer er like stas med jobbpils på internett.

– Det har eg forståing for, men no er vi inne i fasen «hald ut». Det er det viktigaste. Og pass på, ikkje spreng desse grensene, sa statsministeren før ho trekte fram ungdommen.

– Eg skjønner særleg godt ungdom. Det er det året du er russ, det er det året du er 18, eller 16 eller noko anna. Det er den sommaren, sa Solberg.

– Nokon av oss tenkjer at sommaren du er 59 kan du ta når du er 60 år, det er ikkje så avgjerande.

