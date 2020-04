innenriks

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Silje Brandvoll i Widerøe seier til NRK at dei følgjer tilrådingane frå Folkehelseinstituttet, men at det er ei utfordring å halde to meters avstand på eit fly.

Men no jobbar Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Samferdselsdepartementet og flynæringa med å finne gode rutinar for dette, opplyser helseminister Bent Høie (H) til kringkastaren.

Arbeidet vart sett i gang like etter påske, då fleire byrja flyge att.

