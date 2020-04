44 prosent av foreldra hadde ikkje kontakt med skulen under heimeundervisninga

innenriks

Det kjem fram i ei undersøking Opinion har gjennomført for Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG).

30 prosent svarer at dei ikkje hadde nokon kontakt med skulen dei tre første vekene med heimeundervisning, medan 14 prosent berre hadde kontakt med skulen gjennom barnet sitt.

1.029 foreldre er spurde i undersøkinga, som er utført i perioden 16.–20. april. Nesten alle dei spurde, 98 prosent, hadde då hatt heimeundervisning dei siste tre vekene.

– Urovekkande

Leiar Marius Chramer i FUG meiner tala er urovekkjande.

– Vi hadde håpa og trudd at skulane ville ønskje gode rutinar for ein jamn dialog med foreldra i ei så alvorleg krise. Dette var ting vi spelte inn til styresmaktene i ein tidleg fase, seier han.

Flest foreldre med barn på 1.- 4. trinn hadde kontakt med skulen (73 prosent). Deretter minkar kontakten jo høgare i utdanningsløpet elevane er.

Blant foreldre med barn på 5.–7. trinn hadde 62 prosent kontakt med skulen. For ungdomsskulen galdt dette 47 prosent, og 27 prosent for foreldre til elevar i videregående.

Sakna ikkje kontakt

73 prosent av foreldra svarer at dei ikkje sakna kontakt med skulen, medan 18 prosent svarer at dei har sakna det.

Blant dei som var minst nøgde med kontakten med skulen, var dei fleste foreldre til førsteårselevar på vidaregåande.

Chramer meiner det trengst ein eigen rettleiar for heimeskule som beskriv rutinar for kontakten mellom heim og skule.

– Vi veit at det er avgjerande for elevane – og spesielt no, seier Chramer.

