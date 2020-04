Elevane skal drillast i håndvask

innenriks

– Håndvask blir det første vi snakkar om etter at elevane blir ønskte velkommen i skulegarden, seier rektor Thomas Hansen på Ellingsrudåsen skule i Oslo til NTB.

Gode hygienetiltak er i førstelinja for å hindre koronasmitte når skulane opnar igjen etter fleire veker med heimeundervisning.

Det siste barna skal gjere før dei dreg heimefrå – og det første dei skal gjere når dei kjem til skulen – er å vaske hendene.

Trur barna klarer det

Det blir håndvask både før og etter måltid. Kvar gong ein hostar eller nys, og sjølvsagt etter toalettbesøk. Dessutan skal hendene vaskast kvar gong dei kjem inn frå uteaktivitet eller friminutt eller går frå éin aktivitet til ein annan.

Klarar elevar heilt ned i seksårsalderen å følgje opp dette? Rektoren har god tru på at det skal gå bra.

– Vi veit at elevane har jobba med dette heime. Hygiene har vore ein del av heimeskuleopplegget, men dei yngste treng nok litt hjelp og støtte av vaksne, seier Hansen.

Opnar for 250.000 elevar

For 250.000 elevar i småskulen kjem kvardagen litt nærare normalen.

På same vis som i barnehagane går råda på inndeling i mindre, faste grupper (maks 15 elevar per lærar), meir utetid og å halde avstand. Er ein sjuk, skal ein vere heime.

Elevane skal i utgangspunktet ha dei same faga og det same talet på timar som tidlegare. Elevar som har rett til spesialundervisning, skal så langt det er mogleg framleis få dette.

Krev krisepakke

Tilbakemeldingane frå skulane er at dei er godt førebudde, men fleire er bekymra for at bemanninga ikkje skal strekke til. Den største utfordringa med gjenopninga er at det ikkje er sett av meir pengar til å imøtekomme dei nye krava, meiner Skolenes landsforbund.

Det hastar med ei eiga krisepakke, ifølgje forbundet. Fleire skular, barnehagar og skulefritidsordningar har allereie varsla at dei ikkje har moglegheit for full gjenopning.

– Skular og barnehagar har budsjetta sine, og dei har ikkje auka under koronakrisa. For å få ei bemanning som svarer til smittekrava i heile opningstida, krevst det pengar. Då må det tilsetjast fleire folk, seier forbundsleiar Anne Finborud.

Reinhaldsoppgåver

Utdanningsforbundet stiller òg spørsmål ved om det er nok ressursar til å handtere dei auka krava. På ein del skular vil det bli vanskeleg å ha nok lærarar til å halde oppe små og stabile elevgrupper, meiner leiar Steffen Handal.

- Sjølv om vi har ein minstenorm for lærartettleik på 15 elevar per lærar, er ikkje det vanleg klassestorleik. Tilgangen på lærarar vil òg bli redusert av at nokon skal halde seg heime fordi dei tilhøyrer ei risikogruppe, seier Handal.

Forbundet er òg oppteke av at lærarane ikkje skal påleggjast å drive reinhald.

Yrkesfagelevane blir prioriterte

Det er enno ikkje bestemt når dei eldre skulebarna kan byrje på skulen igjen. Enkelte skular får likevel høve til å opne for elevar i 5. til 7. steg. Det gjeld dei minste skulane, såkalla fådelte skular, der elevar får opplæring i grupper på fleire alderssteg saman.

Det er ikkje berre småskulen som opnar måndag. Yrkesfagelevar på andre og tredje steg i vidaregåande skule startar òg opp igjen.

Fleire har stilt spørsmål om kvifor det ikkje blir opna for alle elevar som går siste året på vidaregåande og som skal inn på høgare utdanning.

– I vurderinga vår av kven som skal tilbake på skulen først, har vi ønskt å prioritere elevar som er avhengige av verkstader og utstyr dei ikkje har heime for å kunne få gjennomført opplæringa. Nokre av desse elevane skal òg ut i lære, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) då gjenopninga vart kunngjort i påskeveka.

Fagskular, høgskular og universitet opnar òg for nokre utvalde grupper. Det blir prioritert studentar, stipendiatar og postdoktorar som skal fullføre i løpet av våren og som er avhengig av utstyr og infrastruktur på studiestaden.

