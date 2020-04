Frp og Sp opnar for å gi E-tenesta rett til masselagring av nettrafikk

innenriks

Venstre tok onsdag regjeringa Solbergs første formelle dissens då forslaget om at E-tenesta skal få masselagre nettdata, vart lagt fram.

Partiet meiner tiltaket grip for langt inn i personvernet og går over grensa for kva ein stat bør gjere overfor eigne innbyggjarar.

No håpar partiet å få med seg opposisjonen på Stortinget til å stanse forslaget. Med Venstres åtte mandat ute, treng Høgre og KrF å få med seg anten Arbeidarpartiet eller Framstegspartiet saman med eit anna parti for å få det nødvendige fleirtalet på 85 mandat.

Spent på Stortinget

– Det er opp til Stortinget om dei ønskjer å gi staten denne makta som fleirtalet i regjeringa foreslår. Eg er spent på korleis det blir teke imot. Få parti har tona flagg hittil, men vi veit jo at Frp og Sp i alle fall tidlegare har stemd imot liknande forslag, slik som datalagringsdirektivet. Dette forslaget er ganske likt, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til NTB.

Men håpet Venstre har om å få stansa lova, kan sjå ut til å strande. Både Framstegspartiet og Senterpartiet antydar langt på veg at dei er positive til lovforslaget.

– Frp i all hovudsak er samde i regjeringsforslaget, slår Framstegspartiets Christian Tybring-Gjedde, som sit i utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, fast.

– Noreg har i dag for dårleg vern og høve til å avverje mot angrep på norsk digital infrastruktur. Lova tek etter vårt syn vare på personvernet i tilstrekkeleg grad, og e-tenesta blir kontrollert grundig av domstolane, EOS-utvalet og Riksrevisjonen, skriv Tybring-Gjedde i ein e-post til NTB.

– Positivt utgangspunkt

Også Senterpartiet er positive til lovforslaget.

– I den forverra tryggingssituasjonen vi er i, er det viktig at E-tenesta har dei verktøya dei treng for å kunne verne landet vårt mot spionasje og digitale angrep. No har ein klart å få på plass ei lov som balanserer personvern og statstryggleik på ein måte Senterpartiet vil gå inn og vurdere med positivt utgangspunkt, skriv Liv Signe Navarsete, utanriks- og forsvarspolitisk talskvinne i partiet, i ein e-post.

Dei to partia kan gi regjeringa nødvendig fleirtal, men forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har vore tydeleg på at han håpar ikkje berre på eit fleirtal, men eit breitt politisk fleirtal bak den nye omstridde lova.

– Tilliten til den demokratiske kontrollen med dei hemmelege tenestene er heilt essensiell for tilliten til demokratiet, så her håpar eg vi klarer å få eit breitt fleirtal bak lova, uttala han til NTB onsdag.

Ap tause

Arbeidarpartiet vil førebels ikkje tone flagg om dei vil vere med på å skape eit slikt breitt fleirtal, men Aps Jette Christensen, som sit i utanriks- og forsvarskomiteen, seier Stortinget har fått det dei har bede om: Ei e-lov med oppdaterte heimlar der menneskerettar, kontroll og det nødvendige med verksemd er meir skildra enn før.

– Eg ser fram til behandlinga til komiteen og ventar at det blir gjennomført høyring òg frå Stortingets side så lova blir best mogleg, skriv Christensen i ein e-post.

SV og Raudt er derimot tydeleg i si støtte til Venstres standpunkt.

– Eg er svært uroa for konsekvensane av regjeringsforslaget til ny etterretningslov. Vi kan ikkje gi etterretningstenesta så vidtrekkande fullmakter når det gjeld å samle og lagre metadata om nettrafikk frå nordmenn over landegrensa, seier SV-leiar Audun Lysbakken.

– Raudt seier klart nei til utvida overvaking og datainnsamling som kan svekkje menneskerettane, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) seier dei førebels ikkje har teke stilling til lovforslaget.

(©NPK)