250.000 barn er tilbake på skulebenken

I den nye skulekvardagen er hygienetiltak i sentrum. Handvask er det første elevane gjer når dei kjem, og hendene skal òg vaskast både før og etter måltid, kvar gong ein hostar eller nys, etter uteaktivitetar og etter toalettbesøk.

På same måte som i barnehagane tilrår helsestyresmaktene at klassane blir inndelte i mindre faste grupper på maksimum 15 elevar per lærar, og dessutan at det blir oppmoda til meir utetid, større avstand, og det blir understreka at sjuke elevar skal vere heime.

Det var ikkje berre småskulen som opna måndag. Yrkesfagelevar på andre og tredje trinn i vidaregåande skule starta òg opp att.

