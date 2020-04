Datatilsynet startar kontroll av smittestopp-appen

innenriks

Datatilsynet skriv i ei melding på nettsidene sine at dei i utgangspunktet er positive til å bruke tilgjengeleg teknologi til å kjempe mot pandemien vi no står i, men at dette er under føresetnad av at dei tekniske løysingane er innanfor dei juridiske rammene, for å verne den enkelte sin integritet og sjølvstyre.

Datatilsynet vil no sjå nærare på løysingane som er valde for innsamling og lagring av personopplysningar gjennom appen, og har derfor opna ei kontrollsak. Tilsynet har sendt eit brev til Folkehelseinstituttet om dette.

– Sjølv om det er ein unormal situasjon, er det desto viktigare å kontrollere at alle held seg innanfor dei hastelovene som blir vedtekne. Alle tiltak styresmaktene set i verk må ha tilliten til befolkninga, og dersom Datatilsynet finn feil ved appen, vil det bidra til å betre personvernet i appen, noko som igjen vil skape ytterlegare tillit, seier Bjørn Erik Thon.

Over 1,4 millionar menneske hadde måndag lasta ned appen.

