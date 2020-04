Helseministeren: – Ikkje lurt med mange nye seksualpartnarar under koronatida

innenriks

Det sa Høie under den daglege pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen i Noreg, måndag.

På spørsmål frå seksualitet24 vart statsråden spurt om han hadde råd til mellom anna einslege personar om korleis dei kan ta opp att ordinær seksuell aktivitet.

– Det er fult mogleg å ha ein seksuell partnar sjølv om ein bur åleine, men det er ikkje så lurt i desse tidene å ha mange nye seksualpartnarar. Då aukar ein ikkje berre sin eigen smitterisiko, men kan òg smitte andre, sa Høie, som la til at tala for seksuelt overførbare sjukdommar har gått kraftig ned.

Ein ny rapport frå Folkehelseinstituttet viser at talet på meldingar om gonoré har gått ned under koronaepidemien, frå 62 meldingar i første halvdel av april i fjor til 13 meldingar i same periode i år.

– Viss dei har behov for meir detaljerte råd til sjølve sexlivet, så vil eg tilrå dei å sende ein e-post til Folkehelseinstituttet, sa Høie.

(©NPK)