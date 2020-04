Industrien fryktar tapte jobbar utan utlendingar på plass

innenriks

Problemstillinga er enkel: Ei norsk bedrift som har 40 fast tilsette, men treng 240 for å fullføre eit oppdrag, er avhengig av å få inn ekstra arbeidskraft i ein periode, forklarer leiar Stein Lier-Hansen i NHO-forbundet Norsk Industri.

– Viss ikkje vil òg dei fast tilsette kunne miste jobben, seier han til NTB.

Saman med Fellesforbundet ber Lier-Hansen no regjeringa om hjelp til å avklare karantenereglar for utanlandske arbeidarar og betale kostnadene dei to vekene i karantene fører med seg.

– Vi håper styresmaktene kan strekkje ut ei hand og forstår at dette er tidskritisk, seier Fellesforbundets leiar Jørn Eggum.

Gamle og nye kontraktar

Partane tek opp bekymringa i eit brev til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), med kopi til statsminister Erna Solberg (H).

«Norsk Industri og Fellesforbundet ønsker en omforent veileder for hele bransjen med klare kriterier for hvordan bedriftene skal håndtere karantenebestemmelsene,» skriv dei.

Utan eit godt regelverk på plass fryktar Eggum varig tapte arbeidsplassar i den norske kystindustrien.

– Utgangspunktet vårt er at vi ønskjer å gjere dette på ein så god måte som mogleg og likt innført landet over, seier LO-toppen til NTB.

Lier-Hansen understrekar at ei ordning for dei utanlandske arbeidarane ikkje kan misbrukast.

– Du tek ikkje inn arbeidskraft og har dei i karantene viss du ikkje skal bruke dei, seier han.

Reiste heim

Dei fleste av Fellesforbundets over 6.000 polske og baltiske medlemmer er permitterte og har reist heim som følgje av pandemiutbrotet.

Men norske bedrifter treng tilgang på arbeidskrafta, både for å få fullført inngåtte kontraktar til avtalt tid og for å kunne kjempe om nye oppdrag.

Problemstillinga omfattar derfor òg tusenvis av norske jobbar i skips- og verftsindustrien og den petroleumsrelaterte leverandørindustrien i byar som Verdal, Haugesund, Egersund og fleire stader i Møre og Romsdal.

Lier-Hansen understrekar at det som skil denne næringa frå mange andre, er at ho er ekstremt konkurranseutsett. Han presiserer samtidig at dei norske partane er opptekne av ryddige forhold og åtvarar mot ein situasjon der enkeltbedrifter lagar eigne heimesnikra løysingar.

Smittevern

Tilrettelegging for karantene, alternative arbeidstider og inntektssikring ved karantene er moment partane ønskjer inn i ein rettleiar. Ei følgje av dette vil vere lengre samanhengande opphald på arbeidsstaden for å avgrense reiseverksemd.

Mange av arbeidarane bur vanlegvis trongt i brakkerigger, på hyblar eller rom hos privatpersonar. Det gjer det vanskeleg å ta vare på krav til distansering og hygiene for å unngå smittespreiing.

«Karanteneavvikling må skje i brakker, rigger, hotell eller på annen måte som tilfredsstiller offentlige smittevernskrav», heiter det i brevet.

Fellesforbundet er opptekne av å sikre retten arbeidstakarane har til sjukepengar ved offentleg fastsett karantenepåbod. Bedrifter som forskoterer sjukepengar til tilsette i karantene, må få desse refundert av det offentlege, er kravet.

«For arbeidstakere som ikke er dekket av folketrygden, må arbeidsgiver og/eller oppdragsgiver dekke lønn for hele karantenetiden,» heiter det.

