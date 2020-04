Melby varslar skuleplan neste veke

innenriks

– Vi har tenkt å leggje fram ein plan for vidare skuleopning neste veke. Då vil ein få svar på kven som skal kome inn, og kva datoar som vil vere aktuelle for dei ulike gruppene av elevar, seier kunnskapsminister Guri Melby (V) til NTB.

Målet er framleis at alle born skal kome tilbake til skulen før sommaren, forsikrar ho.

– No er vi nøydde til å få røynsler med korleis opninga går for dei minste borna, forklarer Melby.

– Så må vi sjå det i samanheng med alt anna òg, seier ho og trekkjer fram smitteutviklinga i samfunnet, testkapasitet og kapasitet på sjukehusa som viktige faktorar.

Omvising på Ellingsrudåsen skule

Måndag opna skulane att for 1.–4. trinn, og dessutan for ein del elevar i vidaregåande skule.

Kunnskapsminister Guri Melby og statsminister Erna Solberg (H) markerte dagen med eit besøk på Ellingsrudåsen skule i Oslo. Der vart dei ønskt velkomne av elevar som var tydeleg glade for gjensynet med venner og lærarar.

– Er det gøy å vere tilbake på skulen? spurde statsministeren.

– Jaaa, ropte borna i kor tilbake.

Det vanskelegaste har vore å ikkje klemme og å halde avstand, fortel elevrådsrepresentantane Ren Daniel Abraham (10) og Celine Busk (9).

Dei to understrekar overfor NTB at dei har klart å halde reglane så langt.

– Den første dagen kan det kanskje vere litt vanskeleg å hugse på det. Men den andre dagen blir det kanskje lettare, seier Celine.

Nye måtar å helse på

På skulen får elevane velje korleis dei vil helse om morgonen. Men klem og handtrykk er no ute av dansen. I staden får dei velje mellom å blunke, å helse med olbogen, hofte mot hofte, fot mot fot – eller ved å dabbe.

Om lag 250 av dei 300 elevane på 1.–4. trinn er no tilbake, fortel rektor Thomas Hansen.

– Det var mykje smil og glede då vi tok imot borna i dag tidleg. Men det å måtte halde att den klemmen til ein venn eller ei venninne, det er det mange som kjenner på i dag, seier Hansen til NTB.

Han fortel at skulen har delt alle klassar inn i to smågrupper. Kvar smågruppe består av opptil 14 elevar. Dette har gått fint no, men skulen kan få utfordringar med både rom og bemanning når resten av elevane kjem tilbake, ifølgje rektoren.

Solberg nøgd

Statsministeren seier at inntrykket hennar er at skulane har vore flinke til å organisere gjenopninga.

– Eg har sett ein skule som har vore utruleg flink til å snu seg rundt og å tilpasse seg til den smittesituasjonen som er, både med heimeundervisning og no gjenopning, seier Solberg til NTB.

Meldinga hennar til foreldre som framleis held borna sine heime, er at skule òg er viktig for born.

– Eg forstår at dei er urolege, men samtidig er det sånn at vi aldri kan garantere for at borna våre ikkje skal treffe på nokon ulykker eller smitte, seier Solberg.

Ho stadfestar at målet er å kome med nye signal til neste veke om resten av trinna.