Onsdag kan ein igjen ta MC-lappen

innenriks

– Trass i ein lang periode med stengde trafikkstasjonar, er vi heilt i rute med oppkøyring for motorsyklistane, seier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

Dermed er det klart for oppkøyring for motorsykkelklassane A, A1 og A2 onsdag, men tilbodet vil vere avhengig av kapasitet og vêr- og føreforhold ved dei ulike trafikkstasjonane.

Grunnen til at det blir opna for oppkøyring for motorsykkel no, er at det er enklare med smittevern på motorsykkel enn inne i eit køyretøy. Dessutan har trafikkskulane hatt føraropplæring på motorsykkel i nokre veker allereie, slik at elevane er klare.

