Politihund som beit 10 år gammal jente, blir avliva

innenriks

Den 10. desember 2018 vart 10-åringen biten i Åsmarka nord for Hamar. Innlandet politidistrikt kontakta måndag mora til jenta og varsla om at dei ikkje vil klage på vedtaket, skriv Politiforum.

Mora kravde hunden avliva etter at han beit barnet, men Trøndelag politidistrikt avgjorde i juni i fjor at han i staden skulle omplasserast. Ho klaga på vedtaket, og torsdag 23. april omgjorde Trøndelag politidistrikt avgjerda si.

Til Politiforum opplyser Trøndelag politidistrikt at klaga på det opphavlege vedtaket vart send til Politidirektoratet for avgjerd.

– Saka kom i retur frå Politidirektoratet på grunn av nye opplysningar. Det medførte at Trøndelag politidistrikt omgjorde det opphavlege vedtaket og gjorde nytt vedtak 23.4.20 om avliving av hunden. Innlandet politidistrikt kan klage på vedtaket til Politidirektoratet, skriv politidistriktet i ein e-post.

I ei e-postoppfølging skriv avdelingsdirektør for Forvaltningseininga i Trøndelag politidistrikt, Siw Hind, at det har vore to nye episodar med hunden, der han har bite to politifolk.

– Desse var av mindre alvorleg art, og ingen kom til skade, skriv Hind.

(©NPK)