Røde Kors: La elevane få snakke om koronalivet

innenriks

– Når barna no får ein meir normalisert kvardag, må dei òg få hjelp til å omarbeide dei erfaringane dei har hatt, seier John Harald Bondevik, som er seniorrådgivar for skule og frivillig arbeid i Røde Kors.

Organisasjonen tilbyr i samband med skuleoppstarten måndag norske lærarar eit program med øvingar basert på erfaring med psykososial støtte i ulike former for krisesituasjonar. Røde Kors meiner det kan vere behov for å få lufta tankar om ein unormal kvardag, avskore frå vener og kjende haldepunkt. Det har vore både positive og negative opplevingar.

Ei spørjeundersøking gjennomført av Opinion for Røde Kors viser at éin av ti foreldre seier dei har barn som gruar seg til å byrje på skulen igjen etter nedstenginga for snart seks veker sidan. Det er ikkje så mange fleire enn det er som normalt gruar seg til å gå på skulen.

Vidare opplyser ein tredel av foreldra om auka stressnivå i familien i perioden skulen har vore stengd, der mange har jobba heimanfrå eller stått utan jobb. Ein like stor del seier dei ikkje har klart å følgje opp heimeundervisninga godt nok.

– Samtidig har mange barn sett pris på ekstra tid med dei vaksne heime og hatt det mykje gøy. Det er òg lov – og ingen må ha dårleg samvit for det, seier Bondevik.

(©NPK)