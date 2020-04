Regjeringa vil vidareføre koronareglar om digitale møte i bedrifter

innenriks

Lovforslaget skal bidra til at selskap kan halde digitale styremøte og generalforsamlingar òg etter at koronalova går ut, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

Departementet konstaterer at dei mellombelse reglane har vorte godt motteke av næringslivet. Reglane legg til rette for at selskapa kan gjennomføre nødvendige avgjerder medan virusutbrotet går føre seg.

Reglane har heimel i koronalova, som i utgangspunktet har éi månads varigheit, men for å sikre auka føreseielegheit for bedriftene, foreslår derfor regjeringa å vidareføre forskriftsavgjerdene i eiga lov.

Det vil bli foreslått enkelte endringar basert på erfaringar og tilbakemeldingar frå næringslivet. Reglane skal òg gjelde for statsføretak.

– Selskapa må ei god stund framover belage seg på å ta avgjerder i digitale møte. Samtidig har dei behov for eit enkelt og føreseieleg regelverk som opnar for saksbehandling i tråd med pålegg, råd og tilrådingar frå offentlege styresmakter. Det nye lovforslaget vil bidra til auka føreseielegheit og eit klarare regelverk, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Nærings- og fiskeridepartementet sender no forslaget til ny mellombels lov med varigheit til 31. oktober på høyring.

