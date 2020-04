Sanner diskuterte Tangen-tilsetjing med sentralbanksjefen

innenriks

Det opplyser finansminister Jan Tore Sanner (H) i eit svar på eit skriftleg spørsmål frå Frps stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad.

I svaret fortel Sanner om dialogen mellom Finansdepartementet og Noregs Bank i samband med tilsetjingsprosessen.

Den 3. mars bad departementet om ei vurdering av dei aktuelle kvalifikasjonane på kandidatane set opp mot krava i stillingsutlysinga. Departementet påpeika vidare at i den grada det kan vere snakk om kandidatar som er, eller vil vere, heilt eller delvis busett i utlandet, kan dette ha betyding for skatteplikta til både Noreg og utlandet.

Tre dagar før tilsetjinga av Nicolai Tangen vart offentleggjort 26. mars ringde finansministeren til sentralbanksjef Øystein Olsen.

«23. mars hadde eg ein telefonsamtale med sentralbanksjefen for å forsikre meg om at Noregs Bank hadde gjort tilstrekkelege undersøkingar om dugleik opp mot dei kvalifikasjonskrava som var stilt, og om framtidige spørsmål som ein kunne rekne med at ville komme, for eksempel skattemessige forhold», skriv Sanner.

Han understrekar vidare at ramma for samtalen var at det er Noregs Banks hovudstyre som tilset dagleg leiar av Oljefondet.

