Seks av ti nordmenn ventar fleire hackarangrep på grunn av korona

Samtidig svarar 66 prosent av dei som er i arbeid, at dei ventar ein auke i dataangrep, mot 57 prosent blant dei som ikkje er i jobb, ifølgje undersøkinga.

Koronakrisa har ført til at mange fleire nordmenn har heimekontor, og møte og samtalar har vorte erstatta av videokonferanseløysingar.

– Aldri før har så mange som no hamna på heimekontor, og det heilt samtidig og utan at dette var godt planlagt. To av tre personar som er i arbeidslivet, ventar meir angrep på nett etter korona, seier seniorrådgivar Ola Gaute Aas Askheim i Opinion i ei pressemelding.

Tal frå Norsk koronamonitor viser at 58 prosent av arbeidsstyrken i Noreg seier at dei hovudsakleg har heimekontor for tida.

