innenriks

Det melder Folkehelseinstituttet måndag.

Dei tre testkommunane Drammen, Tromsø og Trondheim skal no starte med utprøving av varslingsfunksjonen i appen. Det betyr at brukarar av appen i desse tre kommunane frå tysdag av vil få ein SMS viss dei har vore utsette for smitte.

(©NPK)