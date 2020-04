Testkommunane startar utprøving av varsling i Smittestopp-appen

innenriks

Frå og med tysdag kan app-brukarar i testkommunane få ei tekstmelding dersom dei har vore utsette for smitte.

– Vi er veldig glade for at desse kommunane set av tid til å hjelpe oss med å sjå korleis appen verkar. Dei skal mellom anna hjelpe til med å sjå kor treffsikker han er, om han varslar om dei rette nærkontaktane og korleis varsel til personar som har vore utsette for risiko, skal sjå ut på tekstmelding, seier fungerande assisterande direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet (FHI) i ei pressemelding.

Drammen, Tromsø og Trondheim er valde ut fordi kommunestorleiken eignar seg for utprøvingar. Dei har ikkje så mange koronatilfelle at det blir for mykje arbeid å kvalitetssikre lista over nærkontaktar, samtidig er det nok smittetilfelle til at appen kan oppdage nærkontaktar. Fleire kommunar vil etter kvart bli kopla inn for å utvide testområda meir.

Eitt av formåla med appen er at helsestyresmaktene raskt og automatisk kan varsle personar som kan ha vore utsette for smitte frå koronavirus, i tillegg til at appen kan gi data om korleis folk rører seg. Ho vil òg gjere det lettare å vurdere korleis smitteverntiltaka verkar.

Meininga er at slike varsel skal automatiserast i mai, etter at erfaringane med varsling er gjennomgått og forbetringar gjennomførte.

