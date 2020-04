innenriks

Ifølgje VG kom Holden politistasjonen ved 12.15-tida tysdag.

– Eg vart i dag morgon varsla av politiet om situasjonen, og at Hagen ønskte meg som forsvarar, seier han til avisa.

Han ønskjer ikkje å kommentere saka meir før han har snakka med Hagen.

Holden fortel at han har vurdert den advokatetiske sida av det å skifte rolle – frå bistandsadvokat til forsvarar – og kome til at det ikkje er noko i vegen for det.

