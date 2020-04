Analytikar: SAS måtte kutte kostnader

innenriks

– Dette er veldig dramatisk. Det viser at SAS blir treft like hardt som dei fleste andre flyselskap rundt om i verda av virusutbrotet, og at det får langtidskonsekvensar òg for eit så solid selskap som SAS, seier flyanalytikar Hans Jørgen Elnæs til NTB.

– SAS har ikkje noko anna val enn å kutte kostnadene, fordi normal etterspurnad og produksjon er nesten ikkje til stades, seier han.

Koronapandemien har langt på veg stansa all reiseverksemd, og SAS har innstilt seg på at den normalt utbyterike sommaren ryk. Då kan ikkje selskapet sitje med alle kostnadene som dei har med full organisasjon. Tysdag varsla SAS at selskapet vil kutte inntil 5.000 tilsette.

– Det tyder ikkje at SAS ikkje kan kome tilbake. Selskapet er tydeleg på at det vil skalere opp produksjonen og talet på tilsette etter kvart som marknaden eventuelt kjem tilbake, seier Elnæs.

Problema i SAS og ikkje minst Norwegian kan få dramatiske følgjer for reisande, Avinor og heile samferdselsinfrastrukturen i Noreg. Det kan bli kutt i ruter både innanlands og utanlands og dyrare flybillettar.

Ved ei slik utvikling kan ein ikkje sjå bort frå at lågprisselskap blir meir interesserte i den norske innanlandsmarknaden, som under normale omstende er attraktiv, påpeikar Elnæs.

– Dette kan endre spelereglane, ikkje berre i Noreg, men også i Skandinavia, trur han.

Elnæs har førebels inga tru på at staten går direkte inn med kapital eller eigarskap i flyselskapa.

– Det er den aller siste utvegen, seier han.

