innenriks

– Når helseministeren no seier at vi ikkje truar kapasiteten på sjukehusa, og vi har tilgjengeleg smittevernutstyr, så er det ikkje lenger den same grunngivinga for slå-ned-strategien, seier stortingsrepresentanten til NRK.

– Helsetenestene må bli tilgjengeleg òg for dei som har andre sjukdommar. Ungane må gå på skule. Viss ikkje blir dei sjuke av andre ting enn av korona, seier ho.

