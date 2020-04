FHI: – For tidleg å konkludere om barn kan få sjeldan betennelsessjukdom etter covid-19-smitte

innenriks

I Storbritannia har det offentlege helsevesenet NHS sendt ut eit varsel til legane om at intensivavdelingar i London og andre delar av landet har fått inn alvorleg sjuke barn med uvanlege symptom, skriv BBC.

Fleire barn har døydd av ein sjeldan betennelsessjukdom som forskarar trur kan vere forbunde med covid-19, opplyser helseminister Matt Hancock. Barna har ikkje vore sjuke i førevegen, skriv Reuters.

På spørsmål frå TV 2 om korleis norske helsestyresmakter ser på dette, seier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, at det er for tidleg å konkludere.

– Dei rapportane vi har fått gjennom det europeiske nettverket, viser at dette gjeld under 20 barn og med ukjend årsak. Nokre av dei har testa positivt for covid-19, men det er altfor tidleg å trekkje konklusjonar. Dette er heller ikkje funne andre stader, uttalte Vold under den daglege koronapressekonferansen til regjeringa tysdag.

(©NPK)