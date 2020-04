Hagens advokat: – No skal vi meisle ut vegen vidare

innenriks

– Eg vart varsla av politiet rett etter arrestasjonen i dag morgon, sa advokat Svein Holden til pressa då han kom til politihuset på Lillestrøm rundt klokka 13.15 tysdag ettermiddag.

Der skal Holden møte Tom Hagen for første gong etter at han vart arrestert på veg til arbeidsplassen Futurum i 8.30-tida.

Holden har førebels ikkje snakka med klienten sin, og kan derfor ikkje seie noko om korleis Hagen stiller seg til siktinga.

– No skal eg ta ein prat med han og meisle ut ein veg vidare. Då er det naturleg å be om innsyn i saksdokumenta og sjå kva arrestasjonen byggjer på, seier Holden.

Holden har til no hatt rolla som bistandsadvokat for Hagen og resten av familien. Hagen har ønskt at Holden no blir forsvararen hans, og Holden seier at han har vurdert den advokatetiske sida av det å skifte rolle og kome til at det ikkje er noko i vegen for det.

– Det er ei vurdering eg allereie har teke i samråd med fleire av kollegaene mine, seier Holden.

