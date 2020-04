Kristen-TV får gebyr for marknadsføring av 'virushemjande' kosttilskot

innenriks

Ifølgje Vårt Land vart vedtaket gjort denne veka.

– Vi vurderer saka som før: Visjon TV og Webshops marknadsføring av kosttilskotet Chaga er villeiande og aggressiv, seier juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukartilsynet.

Førre månad vart Visjon TV og Webshop, som er heileigt av TV Visjon Norge, varsla om at selskapet kunne bli bøtelagt for ei marknadsføring som tilsynet meiner «utnytter befolkningens frykt for å bli smittet av koronaviruset».

Fristen til å klage vedtaket inn for Marknadsrådet er tre veker. Vårt Land har ikkje lykkast i å få ein kommentar frå Jan Hanvold, som er pastor og styreleiar i TV Visjon Norge.

