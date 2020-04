LO: SAS-kutt viser djup krise i luftfarten

innenriks

– Dei tilsette i SAS har stått på for selskapet gjennom mange år. Dessverre er den krisa som no har ramma luftfarten, så omfattande, at det ikkje ser ut til å vere nokon veg utanom, seier LO-nestleiar Peggy Hessen Følsvik i ei pressemelding.

LO har kravd ei utviding av permisjonsordninga til 52 veker, eit tiltak organisasjonen meiner kunne ha avhjelpt noko i denne situasjonen.

– Staten har stilt opp med lånegarantiar for luftfarten, men det er openbert ikkje nok. Spørsmålet er om krava som er stilte i garantiordningane, er for strenge for selskapa nett no. No må regjeringa sjå om det kan gjerast meir for luftfarten, seier Hessen Følsvik.

