Mange med hol i CV-en fekk jobb i mars

innenriks

Arbeidsførebuande Trening (AFT) er det mest omfattande arbeidsmarknadstiltaket i Nav og er berekna på personar med særleg usikre yrkesmessige føresetnader.

I mars gjekk 41 prosent av dei som avslutta dette tiltaket, til jobb eller utdanning, mot 35 prosent same månad i fjor, viser tal frå Arbeid & Inkludering i NHO.

– Det er ei positiv nyheit for norsk arbeidsliv, seier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering i NHO i ei pressemelding.

Dei tre første månadene fekk medlemsbedriftene i bransjen 661 personar i jobb eller utdanning frå dette tiltaket, samanlikna med 440 i same periode i fjor.

– Dette er oppløftande tal, og vi vart sjølv litt overraska over at mars skulle bli ein så god månad, sett i lys av situasjonen. Men det er arbeidsgivarar i denne perioden som har fått større behov for arbeidskraft, seier Stien.

Rundt 8.000 personar går til kvar tid på AFT. Tiltaket er berekna på dei med særskilt yrkesmessige utfordringar på grunn av mellom anna psykiske lidingar, muskel- og skjelettplager eller rusproblematikk.

