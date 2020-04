Nyheitsbyrå må vente på utgreiing

innenriks

Den nye medieansvarslova er meint å gi redaktøren eit utvida rettsleg ansvar for innhald som blir publisert i media. Men lova dekkjer berre medium som både produserer og publiserer journalistikk.

Dermed blir ikkje byrå som NTB omfatta, som produserer nyheiter, men ikkje publiserer sjølv.

No har familie- og kulturkomiteen på Stortinget gitt frå seg innstillinga si i saka. Der blir regjeringa beden greie ut spørsmålet om kva status nyheitsbyrå skal ha.

Får frist til neste år

Komiteen går ikkje så langt som til å krevje at lovforslaget blir endra, men konstaterer at det kan vere formålstenleg at også nyheitsbyrå blir haldne ansvarleg for stoffet dei produserer, og som deretter blir publisert av andre.

Komiteen fremjar derfor eit samla forslag om å be regjeringa «utrede om medieansvarslovens virkeområde kan utvides til å omfatte nyhetsbyråer som leverer kvalitetskontrollert innhold».

Dette må skje på ein slik måte at det ikkje blir uklart kven som har ansvaret, blir det understreka.

– Eg er glad for at vi har klart å få heile komiteen med på ei tydeleg bestilling på verkeområdet til lova, seier saksordførar Freddy André Øvstegård (SV).

Regjeringa blir bede kome tilbake til Stortinget med eit forslag innan vårsesjonen 2021.

Forventar endring

Etter det NTB kjenner til, var SV innstilt på å inkludere nyheitsbyrå allereie no. Det kunne til dømes ha skjedd ved at ein endra formuleringa «produksjon og publisering» i lovteksten til «produksjon eller publisering».

NTBs sjefredaktør Mads Yngve Storvik ventar at lova blir endra.

– Eg er veldig nøgd med at komiteen har teke dei tydelege innspela våre, og ventar at departementet følgjer opp og sikrar at nyheitsbyrå som NTB blir omfatta av lova, seier han.

Høgres mediepolitiske talsperson Tage Pettersen kallar innstillinga ei «ganske tydeleg føring» frå Stortinget.

– Men vi ønskjer ikkje å instruere regjeringa, seier Pettersen.

Usemje om kjeldevern

Komiteen er òg samla i å understreke at terskelen bør vere svært høg for å påleggje medieverksemder føretaksstraff. Komiteen ber samtidig regjeringa om å sjå på dette regelverket på nytt viss praksis utviklar seg i motsett retning.

I andre spørsmål er komiteen delt.

Dei raudgrøne partia tek til orde for eit styrkt kjeldevern med etterforskingsforbod, à la dei reglane som gjeld i Sverige. Men det meiner regjeringspartia er å gå for langt.

– Vi veit kor viktig kjeldevernet er for den frie og undersøkjande pressa. Det finst døme i Noreg på etterforsking inn mot kjelder. Eg er redd for at det kan ha ein kjølande verknad at ein har den opninga, seier Øvstegård til NTB.

Pettersen understrekar for sin del at Noreg både har og skal ha eit sterkt kjeldevern.

– Men det må vegast mot behovet i samfunnet for å kunne etterforske, seier han.

