Politiet: Inga bortføring på Lørenskog, men ei tydeleg planlagd villeiing

– Det har ikkje skjedd ei bortføring, vore ein reell forhandlingsmotpart eller reelle forhandlingar. Det ber preg av ei tydeleg planlagd villeiing, sa politiinspektør Tommy Brøske i Aust politidistrikt på pressekonferansen til politiet tysdag.

Han seier mistanken mot Tom Hagen har vorte gradvis styrkt.

Eit og eit halvt år etter at Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvann frå bustaden på Lørenskog 31. oktober 2018, arresterte politiet tysdag morgon ektemannen Tom Hagen.

Han vart stoppa av politiet då han var på veg frå bustaden til arbeidsplassen Futurum i 8.30-tida tysdag morgon, melde VG.

Hagen skal framstillast for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett onsdag. Politiet vil be om fire vekers varetektsfengsling og grunngir det med faren for øydelegging av prov, opplyser politiadvokat Åse Kjustad Eriksson.

Ikkje funnen

Siktinga gjeld drap eller medverknad til drap.

Politiet etterforska først forsvinninga som ei bortføring med økonomisk motiv, men i fjor sommar endra dei hovudhypotese. Dei meinte no at det var mest truleg at Anne-Elisabeth Hagen hadde vorte drepen, og at ein eller fleire gjerningspersonar hadde dekt over drapet som ei økonomisk motivert kidnapping.

– Siktinga er eit resultat av ei brei og omfattande etterforsking, der mistanken har styrkt seg over tid, opplyser politiet på ein pressekonferanse tysdag formiddag.

Ikkje fleire arrestasjonar

Politiet meiner det er skilleg grunn til å mistenkje Hagen, men vil ikkje seie detaljert kva det var som førte til arrestasjonen akkurat no, anna enn at det var «det samla bevisbiletet».

Politiet seier det framleis er fleire spørsmål som manglar svar.

Anne-Elisabeth Hagen er framleis ikkje funnen, opplyser politiinspektør Tommy Brøske.

Ingen andre personar er arresterte, men politiet vil ikkje sjå bort frå at det kan vere andre gjerningspersonar.