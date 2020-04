Pressar på for vedtak om iskanten før sommaren

innenriks

Det vart kampvotering i energi- og miljøkomiteen då saksordførar skulle veljast måndag.

Dei raudgrøne partia hadde samla seg om SVs Lars Haltbrekken som kandidat, men klarte ikkje å samle fleirtal bak forslaget. Dermed vart kandidaten til regjeringspartia, Ketil Kjenseth (V), vald i staden.

Valet kan få noko å seie for framdrifta i saka. Haltbrekken ønskte nemleg å utsetje behandlinga til i haust. Kjenseth, derimot, er innstilt på å behandle saka ferdig før Stortinget tek sommarferie.

Framdriftsplanen skal vedtakast på neste komitémøte.

Iskanten har vore politisk betent fordi han set grensa for kor langt nord i Barentshavet det skal vere tillate med boring etter olje og gass.

– Eg håpar vi skal greie å lande dette som eit breitt kompromiss, seier Kjenseth til NTB.

Eit spørsmål som må avklarast, er korleis høyringane i saka skal gjennomførast. Kjenseth legg opp til digitale høyringar.

– Eg har leidd videomøte i fleire veker no med alt frå 2 til 70 deltakarar. Eg er ikkje uroa for at folk ikkje skal kome til orde, seier han.

