SAS skal kutte inntil 5.000 tilsette – 1.300 i Noreg

Ifølgje ei børsmelding dreier det seg om 1.900 fulltidstilsette i Sverige, 1.300 i Noreg og 1.700 i Danmark.

– Covid-19 har tvinga SAS til å ta stilling til ei heilt ny røynd som kjem til å gi følgjer ikkje berre i dei næraste månadene, men i dei neste åra, seier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS.

– Ambisjonen vår er å framleis vere det leiande flyselskapet i Skandinavia og dermed ha ei berande rolle i den skandinaviske infrastrukturen som ein garantist for nasjonalt og internasjonalt tilgjenge. For å kunne halde fram med å oppfylle denne viktige samfunnsfunksjonen må vi tilpasse kostnadene våre til dei rådande omstenda, held han fram.

– Proaktivt

Gustafson understrekar at SAS-tilsette i gjennomsnitt har seks månaders oppseiingstid, og at uvissa rundt etterspurnaden og kor lang tid det tek å tilpasse seg, gjer at SAS må «handle proaktivt».

– Det gir SAS fleksibiliteten til å raskt skalere opp verksemda om etterspurnaden kjem tilbake, men også å setje inn fleire tiltak om innhentinga tek lengre tid enn venta, seier konsernsjefen.

Saman med representantar for fagforeiningane startar SAS-leiinga no arbeidet med å finne løysingar som sørgjer for at så få som mogleg blir ramma. Samtidig er selskapet førebudd til å skalere opp og gjere at færre blir ramma dersom etterspurnaden tek seg opp raskare enn venta.

– Trist og leitt

– Det er forferdeleg trist og leitt at vi blir tvinga til å tilpasse arbeidsstyrken vår til ein lågare etterspurnad. Ikkje minst med tanke på den framgangsrike reisa til selskapet dei siste åra, som er gjord mogleg av kompetente og verdsette medarbeidarar i SAS, seier SAS-sjefen.

I midten av mars kunngjorde SAS at selskapet stansa det meste av verksemda og permitterte opptil 10.000 medarbeidarar – 90 prosent av arbeidsstyrken.