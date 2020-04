SAS-tilsette: Ein svart dag for skandinavisk luftfart

innenriks

I ei felles pressemelding omtalar Kabinansattes Forbund og Norsk Flygerforbund avgjerda om å kutte til saman 5.000 tilsette i Sverige, Noreg og Danmark som ein svart dag for skandinavisk luftfart.

– Det er med tungt hjarte vi har fått nyheita om at SAS vil redusere talet på tilsette i eit så stort omfang. Fram til no har over 10.000 tilsette vore permitterte, men at SAS no må gå til massive oppseiingar, er svært dramatisk, seier Nina Nordheim Pedersen.

– Dette er berre trist. Covid-19 har ramma luftfart svært hardt verda over, og dei brutale konsekvensane ser vi no, seier Yngve Carlsen, leiar i Norsk Flygerforbund.

