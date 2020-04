innenriks

Det opplyser Pollestad i ein e-post til NTB.

– Målet for valet må sjølvsagt vere å få inn to Sp-representantar frå Rogaland og at Senterpartiet kjem i regjering att, seier han.

Geir Pollestad (41) møtte som fast vararepresentant for Magnhild Meltveit Kleppa frå 2009 til 2012 og har vore fast representant frå 2013. Han leier næringskomiteen i inneverande periode.

