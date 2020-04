innenriks

Flyselskapet opplyste tysdag at det vil kutte inntil 5.000 arbeidsplassar etter å ha vorte hardt ramma av koronakrisa.

Viktoria Svensson, som leier fagforeininga SCCA, seier avgjerda er djupt beklageleg, men ikkje uventa.

– No må vi gjere alt vi kan for å redde så mange arbeidsplassar som mogleg, seier ho til nyheitsbyrået TT.

Svensson understrekar at ho framleis har trua på SAS og at ho håpar situasjonen no blir ein ny start for selskapet.

(©NPK)