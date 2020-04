VG: Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen er arrestert

innenriks

I 8.30-tida tysdag morgon stoppa politiet Tom Hagen då han var på veg frå bustaden i Sloraveien til arbeidsplassen Futurum, melder VG.

Politiet sperra Nordahl Griegsgate på Lørenskog med fleire bilar. Der stansa dei trafikken i begge retningar med blålys, før dei raskt køyrde av garde. Etterpå stod bilen til Hagen tom att i vegkanten.

Aust politidistrikt held pressekonferanse om saka klokka 10.30 på øvingssenteret til politidistriktet på Hvam i Viken.

Anne-Elisabeth Hagen forsvann 31. oktober 2018. Politiet har omtala det siste sikre livsteiknet frå henne som ein telefonsamtale med ein familiemedlem om morgonen same dag. På dette tidspunktet var ektemannen visstnok på jobb i Futurum næringspark på Lørenskog.

Politiet etterforska først forsvinninga som ei bortføring med økonomisk motiv, men i fjor sommar endra dei hovudhypotese. Dei meinte no at det var mest sannsynleg at Anne-Elisabeth Hagen hadde vorte drepen, og at ein eller fleire gjerningspersonar hadde fordekt drapet som ei økonomisk motivert kidnapping.