Bondelaget ventar ingen inntektsvekst for bøndene

Sidan søndag har bondeorganisasjonane og staten sete i såkalla forenkla forhandlingar, med mål om å kome fram til ein avtale innan torsdag 30. april.

På grunn av den spesielle situasjonen i år, må ein sjå bort frå det inntektspolitiske målet som Stortinget har sett, opplyser Bartnes til Trønder-Avisa.

Årsaka er at det manglar økonomisk grunnlagsdata frå mellom anna budsjettnemnda, og partane har ikkje moglegheit til å gjennomføre detaljerte utrekningar for inntekter og kostnader.

Dette skjer i kjølvatnet av ein kraftig inntektsnedgang for bøndene. I perioden 2018 til 2019 gjekk gjennomsnittslønna ned så mykje at næringa er nede på 2015-nivå, ifølgje avisa.

Bartnes er førebudd på at det kjem reaksjonar frå medlemmene. Det viktigaste partane kan gjere no, er å fastsetje føreseielege rammer for matproduksjon, seier han.

