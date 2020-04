Familieparkar får svar torsdag

innenriks

– Dei store familieparkane i Noreg er på denne tida vanlegvis i ferd med å gjere seg klare for den store sommarsesongen, sa Framstegspartiets Silje Hjemdal i Stortingets munnlege spørjetime onsdag.

– Om sommaren blir parkane fylte med glade barn og familiar klare for fine opplevingar. Familieparkane er for mange høgdepunkt i sommarhalvåret, og kanskje særleg i sommarferien.

Smittevernomsyn

Ho etterlyste svar på når parkane kan få klare føringar for korleis dei eventuelt kan gjennomføre sommarsesongen.

Raja understrekar at alt av gjenopning i samfunnet må gjerast med omsyn til smittevern. Han understreka at helsestyresmaktene har varsla nye faglege vurderingar torsdag.

– Vi i regjeringa tek sikte på å ta stilling til dei spørsmåla, og familieparkane vil vere ein del av dette, seier han.

Tek ansvar

– Eg lèt meg engasjere av dette, og eg ønskjer veldig gjerne at alle familiane i Noreg skal få ein flott sommarferie, og at ein òg får gode opplevingar for store og små, seier Raja.

Statsråden seier han legg til grunn at Akvariet i Bergen og andre som held ope, følgjer regelen om grupper på fem.

– Eg trur bransjen går føre og tek ansvar. Det gjorde frisørane ved å få på plass ein standard. Og oppmodinga mi til veldig mange vil vere nettopp å lage bransjestandardar å opne på.

