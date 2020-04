Fengslingsmøtet for Tom Hagen er avslutta

innenriks

Saka starta klokka 12 tysdag og var fastsett til klokka 13, men etter ein time kom retten til at dei vidare forhandlingane skulle førast bak lukka dører, slik påtalemakta bad om.

Politiet har kravd Tom Hagen varetektsfengselet i fire veker og grunngav det med fare for bevisforspill. Forsvarar, advokat Svein Holden, meiner grunnlaget til politiet for å arrestere Hagen er for spinkelt.

– Særs spinkelt grunnlag

Holden kom Nedre Romerike tingrett i 11-tida. På veg inn sa han til pressa at Tom Hagen held fast på uskulda si. Advokaten sa vidare at har fått full innsyn i alle dokumenta i saka, og at han ikkje er imponert.

– Ja, kva skal eg seie. Ein må jo vere ærleg, og etter oppfatninga mi er dette eit særs spinkelt grunnlag for å gå til arrestasjon, sa Holden

– Eg forventar at tingretten kjem til å lauslate han, heldt han fram.

Tom Hagen deltok sjølv i fengslingsmøtet. Av smittevernomsyn fekk ikkje pressa tilgjenge til tinghuset, og følgde rettsmøtet via videolink.

Nye undersøkingar på Hagen-eigedommar

Politiadvokat Haris Hrenovica, som er påtaleansvarleg i saka, seier at politiet i denne fasen av etterforskinga ikkje vil ha høve til å svare på spørsmål frå pressa i stor grad.

– Det er bevisforspillelsesfare, og vi har behov for å konsentrere oss om å gjennomføre dei nødvendige etterforskingsskritta som skal gjerast no, seier han i ei pressemelding.

Etter at Tom Hagen vart arrestert og sikta for drap eller medverknad til drap tysdag morgon, har Hagen-parets bustad i Sloraveien på Lørenskog vore sperra av. Også onsdag er det kriminalteknikarar og politihundar på plass både inni og utanfor bustaden.

Ved Tom Hagens arbeidsplass, Futurum, har det vore politibilar og sperreband, og politi har òg vore observert på Hagen si hytte på Kvitfjell.

Tom Hagens kone, Anne-Elisabeth Hagen, er framleis ikkje funnen. Ho forsvann 31. oktober 2018.

