Kringkastingsrådet: – Skremselspropaganda i Debatten

– Eg vart redd, sa rådsmedlem Trude Drevland, medan rådsmedlem Vebjørn Selbekk meinte legen skremde folket, skriv Medier24.

Legen skisserte opp dramatiske konsekvensar dersom det ikkje vart teke drastiske grep snarleg.

Fleire rådsmedlemmer er sterkt kritiske. Eit mindretal meiner likevel at det var rett å sleppe Nyborg til.

NRK-redaktør Knut Magnus Berge meinte òg at det var rett å ha henne med, men tok sjølvkritikk på at dei burde lagt det opp slik at ho vart møtt med relevante motreaksjonar tydelegare.

Det var òg oppe fleire klager på intervjuteknikken til programleiar Fredrik Solvang etter dåverande fiskeriminister Geir Inge Sivertsen var gjest i programmet.

Rådsmedlem Trude Drevland sa ho sat igjen med ei svært ekkel kjensle etter intervjuet, og fekk støtte frå rådsmedlem Tove Karoline Knutsen, skriv Kampanje.

– Eg trur det som skjedde, var at folk som såg det, byrja å synast synd på Geir Inge Sivertsen, og det skal ein ikkje, derfor trur eg Trude Drevland har rett i at det bikka litt over i dette intervjuet, sa Knutsen i møtet, som føregjekk digitalt på grunn av koronasituasjonen.

Redaksjonssjef Solveig Tvedt i NRK innrømde at «forma vart i overkant skarp», noko som programleiar Fredrik Solvang òg har gitt uttrykk for.

