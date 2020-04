Ni pasientar med magesmerter ved OUS har fått påvist korona

innenriks

Pasientane hadde ingen typiske symptom på covid-19, men hadde smerter i magen, seier overlege Usman Saeed ved avdelinga for gastro- og barnekirurgi på Oslo universitetssjukehus til VG.

– Funna våre indikerer at covid-19 kan gi magesmerter åleine, utan å gi dei vanlege symptoma som feber og luftvegssymptom, seier han.

I dei to siste vekene i mars vart totalt 76 pasientar undersøkte for magesmerter ved sjukehuset. Ni av dei fekk påvist koronavirus. Måndag publiserte legar ved sjukehuset dei overraskande funna i British Journal of Surgery.

Fleire sjukehus har no oppdatert rutinane sine. Ved OUS blir no alle pasientar spurde om dei har magesmerter, og slike pasientar blir tekne imot av helsepersonell i fullt smittevernutstyr.

