SV etterlyser likestillingstiltak frå regjeringa

Tysdag heldt kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) ei orientering om arbeidet med å fremje likestilling og mangfald i alle sektorar.

Saka skal debatterast i Stortinget torsdag denne veka, og SV vil framme forslag om krisetiltak for likestillinga.

– Likestillinga er i krise. Konsekvensane av koronapandemien rammar kvinner ekstra hardt, gjennom meir arbeidsløyse og vald i heimen. Fleire bruker meir tid heime med valdsutøvar no, seier stortingsrepresentant og likestillingspolitisk talsperson Freddy André Øvstegård i SV.

Han meiner det er skuffande at Raja i orienteringa tysdag ikkje varsla nokon nye krisetiltak for å hindre at koronakrisa rammar likestillinga.

– Politiet må instruerast til å arbeide særleg mot vald i heimane no, det trengst krisetiltak for kvinnedominerte yrke som er særleg ramma av arbeidsløyse, og heltane i kvinnedominerte yrke i helsevesenet fortener kompensasjon for den ekstreme arbeidskvardagen dei no står i, seier Øvstegård.

