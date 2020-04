innenriks

På stader over 400 meter over havet ventar meteorologane at det vil lave ned mellom 5 og 15 centimeter snø på torsdagskvelden og natt til fredag.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mykje snø i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark.

– Rekn noko ekstra tid til transport og køyring. Bruk rette dekk og køyr etter forholda, lyder tilrådinga.

(©NPK)