Talet på flypassasjerar meir enn halvert i mars

Ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB) viser ein oppgang på 0,9 prosent i både januar og februar i år frå same månader i fjor. For mars isolert sett var nedgangen 58,4 prosent for utanlandsflygingar og 53,7 prosent for innanlandsflygingar.

Nedgangen i flyfrakt av gods i mars 2020 var på 17 prosent frå same månad året før.

Tal som Avinor la fram tidlegare i april, viste ein nedgang på 56 prosent i talet på reiser via flyplassane til selskapet frå mars i fjor til mars i år. I påskeveka var nedgangen rundt 95 prosent.

